بايدن يعزي محمد بن زايد في اتصال هاتفي: سنكرم الشيخ خليفة بتقوية العلاقات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصل بالشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وقدم له العزاء في رحيل الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

البيت الأبيض: بايدن ومحمد بن زايد اتفقا على تكريم الراحل بمواصلة تقوية العلاقات

وأكد البيت الأبيض أن كلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن والشيخ محمد بن زايد اتفقا على تكريم الراحل الشيخ خليفة بن زايد من خلال مواصلة تقوية العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات.

بايدن: الشيخ خليفة بن زايد كان شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة طوال عقود

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن نعى رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، وقال إن الشيخ خليفة بن زايد كان شريكًا حقيقيًا وصديقًا للولايات المتحدة طوال عقود منذ توليه رئاسة الإمارات.

وأعلنت الإمارات ظهر اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، وتم تشييع جثمانه قبل قليل في مقبرة البطين في أبو ظبي.