حبس زوج قتل زوجته بفأس بسبب الخلافات.. والمتهم يعترف: «كنت رايح أصالحها»

أمرت جهات التحقيق بقليوب في محافظة القليوبية بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل زوجته بفأس في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الزوجية وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث.

اعترافات الزوج المتهم

اعترف الزوج أمام جهات التحقيق، بأنه قتل زوجته خلال محاولة منه لحل الخلافات الزوجية بينهما وأنه ذهب لمنزل أهلها لمحاولة الصلح معها وإعادتها لمنزله بطوخ، ولكن حدث بينهما مشاجرة فاستشاط غيظا وضربها بالفأس ولم يقصد قتلها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت ربة منزل لقيت مصرعها إثر تعدي زوجها العامل عليها بالضرب بآلة حادة «فأس»، ما أدى إلى مصرعها في الحال، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق

بلاغ بمصرع زوجة على يد زوجها

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بنها العام بوصول «س ا»، 39 عاما، ربة منزل، ومقيمة عرب النجدي، مصابة بالرأس ووفاتها في الحال.

انتقلت مباحث المركز لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن مرتكب الواقعة زوجها ويدعى «م ا»، 40 عاما، عامل، ومقيم سنهرة بدائرة قسم طوخ.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تبين أنه كان هناك خلافات زوجية بينهما وذهب لمنزل أهلها لإعادتها لمنزل الزوجية لإنهاء تلك الخلافات حدثت مشادة بينهما فاعتدى عليها بآلة حادة «فأس» على رأسها ما أدى إلى مصرعها في الحال.