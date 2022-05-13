نصائح مهمة من «مرفق الكهرباء» لشراء التكييفات والحفاظ عليها

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عن بعض الإجراءات التي يجب اتباعها عند شراء التكييفات حتى لا يتعرض المواطنون لعمليات نصب، فضلًا عن أن الشراء الجيد يساعد في توفير استهلاك الكهرباء.

ووفقا للجهاز فهناك معلومات يجب مراجعتها قبل الخروج من المحلات عند شراء تكييف كونها تساعد المستهلك، وهي كالتالي:

نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عند شراء التكييفات

- احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، إذ سيتسبب ذلك في قلة عمره الافتراضى.

- احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

- احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

- استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء في حاجة إلى التغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير أو تشويه حوائط الغرفة أو البيت.

- تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية «على الشرفات» ومنع تركيبها في الأماكن الضيقة قدر الإمكان، إذ يسهل ذلك الوصول إليها وفكها وصيانتها.

نصائح للحفاظ على التكييفات وتقليل استخدام الكهرباء

- يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف، حتى لا يزيد ذلك من استهلاك الكهرباء.

- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

- عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكوناته، ويفضل أن تكون في بداية فصل الصيف.

- غلق التكييفات عند الخروج من الغرفة، فلا داعِ لتشغيل التكييف لمجرد تبريد الغرفة.

- استخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.

- ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية، وعدم اعتماد درجة حرارة باردة جدًا في الجو الحار، إذ أن ذلك سيؤدي إلى استهلاك ضخم في الطاقة.