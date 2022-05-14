زعيم كوريا الشمالية: الوضع العالمي مع انتشار «كورونا» خطير

أعلنت «بيونج يانج»، أنها تواجه أكبر صدمة منذ تأسيس الجمهورية، وقال الزعيم الكوري الشمالي، «كيم جونج أون»، إن الوضع العالمي مع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خطير.

واضاف «أون»، أنه يمكن وصف انتشار «كورونا» الخبيث المعدي في كوريا الشمالية بـ أكبر صدمة منذ بداية تأسيس البلاد، وأوضح الزعيم الكوري الشمالي، أن «بيونج يانج» ستكون قادرة على التغلب على الأزمة، إذا لم تفقد التركيز على تنفيذ تدابير مكافحة الفيروسات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، عقد اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب «العمال الكوري» الحاكم برئاسة «أون»، بحضور ممثلو وزارة الصحة وهيئة الطوارئ.

تشخيص أكثر من 524440 شخصا في كوريا الشمالية بارتفاع درجة الحرارة

وتم تشخيص أكثر من 524440 شخصا في كوريا الشمالية، بارتفاع درجة الحرارة، في الفترة من نهاية أبريل الماضي إلى 13 مايو الجاري في جميع أنحاء البلاد، فيما تعافى أكثر من 243 ألفا، ولا يزال أكثر من 288 ألف مواطن كوري شمالي في العزل ويخضعون للعلاج.

ووفي وقت سابق، فرضت كوريا الشمالية، نظام طوارئ عالي المستوى لمكافحة «كورونا»، فيما تم الإغلاق في جميع المدن والمحافظات من أجل وقف انتشار الفيروس في أسرع وقت ممكن.

وفاة 27 شخصا

وتوفى 27 شخصا، فيما كشف تحليل في أحد الوفيات عن نوع مختلف من سلالة فيروس «أوميكرون بي أيه 2» أو «أوميكرون الخفي».

وسجلت كوريا الشمالية حوالي 17400 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا المستجد»، و21 حالة وفاة، اليوم السبت، فيما قالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، أن الإصابات والوفيات كانت جراء حمى مجهولة.

الأمم المتحدة: نتابع بقلق تقارير تفشي الفيروس في كوريا الشمالية

من جانبها، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، أمس الجمعة، استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية في التعامل مع تفشي «كورونا»، وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي يومي، إن الأمم المتحدة، تتابع بقلق تقارير تفشي الفيروس في كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف حق، أن المنظمة لم تتلق حتى الآن اتصالات رسمية بشأن تفشي المرض، أوضح نائب المتحدث باسم «جوتيريش»، أن «الأمم المتحدة» تبقى على اتصال بممثلي كوريا الشمالية بشأن ذلك.