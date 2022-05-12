كوريا الشمالية تعلن إغلاقا كاملا بعد اكتشاف أول إصابة مؤكدة بكورونا

أعلن «كيم جونغ أون»، زعيم كوريا الشمالية، عن تطبيق نظام طارئ إلى أقصى درجة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، بعدما تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، متعهداً بالتغلّب على جائحة كوفيد-19 من خلال الحجر الصحّي، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز»، عربية.

اجتماع طارئ

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن زعيم كوريا الشمالية أكد خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي، اليوم، أن الهدف من تطبيق هذا النظام الطارئ إلى أقصى درجة، هو القضاء جذور الجائحة خلال أقصر فترة زمنية ممكنة.

وأضافت الوكالة أنّ «كيم جونغ أون»، أوضح أنه بفضل درجة الوعي السياسي العالية بين الشعب الكوري الشمالي، فإن البلاد سوف تتغلب على حالة الطوارئ وتنجح في مشروع الحجر الصحي الطارئ.

وأصدر زعيم كوريا الشمالية قرارات تفيد بتشديد الرقابة على الحدود، مع فرض إجراءات احترازية مشددة لاحتواء الجائحة، ودعا المواطنين إلى إغلاق أحيائهم بالكامل في جميع المدن والمقاطعات لمنع انتشار الفيروس في سائر البلاد.

وحول سير الأنشطة الإنتاجية، أعلن «أون»، أن جميع الأنشطة التجارية والإنتاجية سيتم تنظيمها بشكل دقيق حيث سيتمّ العمل على عزل كل وحدة عمل في سبيل منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

الإصابة من نوع أوميكرون

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن الإصابة المكتشفة كانت للمتحور أوميكرون، وهي إحدى النسخ المتحورة عن فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن هذه النسخة المتحورة تتميز بقدرتها الكبيرة على الانتشار والتفشي.

وكانت كوريا الشمالية، أغلقت حدودها بالكامل منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في 2020، وحتى وقت قريب لم تعلن بيونج يانج عن أي إصابة مؤكدة بكوفيد.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن كوريا الشمالية أجرت 13259 اختباراً لفحص كوفيد في 2020، لكن جميع النتائج جاءت سلبية، وحذر عدد كبير من المراقبين النظام الصحّي في كوريا الشمالية مؤكدين أنه أضعف من أن يتمكن من مواجهة جائحة كبيرة وواسعة الانتشار مثل كورونا.