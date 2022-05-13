إصابات «كورونا» حول العالم تقترب من 520 مليون حالة

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، من تسجيل 520 مليون حالة، وسجلت الإصابات 519 مليونًا و736 ألف و984 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و284 ألف و597 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 474 مليونا و447 ألفا و139 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 32451 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 32451 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينها 15 حالة وافدة من الخارج و52 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17727086 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 23606 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وسجلت كوريا الشمالية، الوفيات الأولى بـ«كورونا» في البلاد، فيما أشارت معلومات، إلى أن البلاد، سجلت 6 وفيات و18 ألف إصابة بـ الفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت كوريا الشمالية، أنها عثرت على حوالي 18000 شخص يشتكون من الحمى، أمس الخميس، مشيرة إلى وفاة 6 أشخاص من بينهم مصابين مؤكدين بـ «كورونا»

بدوره، تلقى زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج-أون»، تقريرا حول أوضاع «كورونا» خلال زيارته الى مقر قيادة الحجر الصحي الوطني الطارئ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

أون: انتشار الحمى يدل على ثغرة في نظام الحجر الصحي

وأوضح «أون»، أن انتشار مرض الحمى في صورة متعددة ومتزامنة في مناطق على رأسها العاصمة «بيونج يانج» وجوارها، يدل على ثغرة في نظام الحجر الصحي.

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي لـ البلاد، تسجيل 312 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، منها 227 حالة في «شنجهاي».

وفي وقت سابق، أعلنت «لجنة الصحة البلدية»، اليوم الجمعة، تسجيل «شنجهاي»، 227 حالة إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى و 1869 حالة محلية بدون أعراض، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.