حالات الشفاء من «كورونا» حول العالم تقترب من 475 مليون مصاب

اقتربت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم من تسجيل 475 مليون حالة، إذ سجلت 474 مليونا و932 ألفا و291 حالة، فيما سجلت إصابات الفيروس 520 مليونًا و365 ألف و421 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و286 ألف و692 حالة وفاة.

إصابات جديدة في كوريا الجنوبية

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل 29581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها 25 حالة وافدة من الخارج و55 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17756627 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 23661 حالة وفاة، وفقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

21 وفاة جديدة بسبب حمى في كوريا الشمالية.. و17400 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وفي كوريا الشمالية، سجلت البلاد 21 وفاة جديدة بسبب حمى وسط تفشي «كورونا»، وقالت وسائل إعلام، إن البلاد سجلت 17400 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، فيما جرى علاج أكثر من 288 ألف شخص.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 253 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، بينها 194 حالة في «شنجهاي»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«شنجهاي» الصينية تسجل 194 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت «لجنة الصحة» المحلية في مدينة «شنجهاي»، أن المدينة الواقعة شرقي البلاد، سجلت أمس الجمعة، 194 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، و1487 حالة محلية دون أعراض.

بدورها، أشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، أمس الجمعة، إلى أن 153 ألف فني في 13 ألف مؤسسة طبية في أنحاء البلاد يجرون حاليًا اختبارات الحمض النووي للكشف عن «كورونا»، موضحة أن بلادها بنت قدرة على جمع واختبار نحو 57 مليون أنبوب من عينات الحمض.

وفي نيوزيلندا، قالت السلطات اليوم السبت، إن رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أرديرن، أصيبت بفيروس كورونا، وقال الحكومة، إن الأخيرة يتوجب عليها البقاء في عزلة حتى صباح 21 مايو الجاري.

صحيفة «الجارديان» البريطانية: أرديرن ستقوم ببعض المهام عن بعد

وأوضحت أرديرن، على «إنستجرام»، إنها انضمت إلى بقية أفراد عائلتها وثبتت إصابتها بـ الفيروس، فيما أشارت حكومة نيوزيلندا، على موقعها الإلكتروني، إلى ظهور أعراض المرض على المسؤولة مساء أمس الجمعة.

بدورها، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن أرديرن ستقوم ببعض المهام عن بعد، فيما سيحضر نائبها جرانت روبرتسون، المؤتمر الصحفي المعتاد بعد انتهاء مجلس الوزراء، بعد غد الاثنين.