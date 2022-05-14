غدا.. انطلاق مؤتمر «نوباك 12» للفيزياء النووية بمشاركة 30 عالما بشرم الشيخ

تنظم الجمعية المصرية للفيزياء النووية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المؤتمر الـ12 للفيزياء النووية والجسيمية «نوباك 12» الذي سيعقد في الفترة من 15 - 18 مايو الجاري 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية في بيان لها اليوم، أنَّه سيفتتح المؤتمر غداً الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية مع الدكتور ناصف قمصان رئيس الجمعية المصرية للفيزياء النووية ورئيس المؤتمر.

30 مشاركاً من مصر والدول العربية والأجنبية

وقالت هيئة الطاقة الذرية، أنَّه سيشارك في هذا المؤتمر حوالي 30 مشاركاً من مصر والدول العربية والأجنبية، مبينة أنَّ مؤتمر الفيزياء النووية بدأ أولى دوراته عام 1997 وعقد 11 دورة قبل ذلك، واكتسب مكانة دولية وعلمية متميزة نظراً لتميز أبحاثه ومستواه العلمي والمشاركة الدولية فيه وكذلك التقييم العلمي المتخصص للأبحاث العلمية للمؤتمر.

فيزياء الطاقات المنخفضة والمتوسطة أبرز محاور المؤتمر

بدوره، قال الدكتور ناصف قمصان رئيس المؤتمر إنَّ محاور المؤتمر تشمل فيزياء الطاقات المنخفضة والمتوسطة، والفيزياء الحرارية النووية، وفيزياء الطاقات العالية والجسيمات، والفيزياء النسبية والكمية، والنماذج والتراكيب النووية، النمذجة الحسابية، فيزياء النيوترونات والمعجلات، وفيزياء الإشعاع وتطبيقاتها، فيزياء الفلك النووية، واستخدامات المفاعلات والمعجلات.

وتنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية برئاسة الدكتور عمرو الحاج والهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس برئاسة مديرها التنفيذي الدكتور سالم حامدي دورة تدريبية متقدمة عن «استخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية والنظائر المشعة لتحديد الطفرات المسببة للسرطانات والأمراض ومقاومة الميكروبات للعقاقير الحيوية» من غدا الأحد إلى الخميس المقبل بمقر هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر.