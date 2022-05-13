هيئة الطاقة الذرية تستقبل قياداتها السابقين لإثراء التواصل بين الأجيال

استضافت هيئة الطاقة الذرية العالم الجليل الدكتور مجدي رعية، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالهيئة سابقاً، وأعلنت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم، أن اللقاء أكد على رعايتها لعلمائها الأجلاء والوفاء لهم وإثراء اللقاءات الدائمة بين الأجيال للتواصل والحفاظ على المدرسة العلمية النووية الأصيلة بهيئة الطاقة الذرية المصرية.

لقاءات بين الأجيال المتعاقبة بالهيئة

وأضافت الطاقة الذرية في البيان إلى أن اللقاء تم في حضور أعضاء هيئة التدريس بالهيئة سابقاً الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة والدكتور هداية أحمد نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمود عاشور رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالهيئة، والدكتور هشام فؤاد رئيس الهيئة الأسبق، والدكتور علي إسلام رئيس الهيئة الأسبق، والدكتور عبدالوهاب عبدالرازق مستشار رئيس الهيئة، والدكتور عبدالفتاح هلال نائب رئيس الهيئة الأسبق ورئيس مجلس إدارة مجلة العلوم النووية، والدكتور حسن عبد الرحيم نائب رئيس الهيئة الأسبق، والدكتور سمير عبد العزيز رئيس المركز الإقليمي للدول العربية سابقا، والدكتور رفعت الشناوي والدكتور أحمد عاشور والدكتورة عبير أمين والدكتورة وفاء سالم والدكتور حسن صالح ولفيف كبير من علماء وشباب الهيئة.

إعداد جميع المناهج العلمية المتخصصة المتعلقة بمجال عمل الهيئة

جدير بالذكر أن هيئة الطاقة الذرية شاركت في التصميم المعماري والهندسي لـ المدرسة الفنية بالضبعة مع هيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية وكذلك إعداد جميع المناهج العلمية المتخصصة المتعلقة بمجال عمل الهيئة لجميع مراحل الدراسة بالمدرسة بقيادة الدكتورة ليلى فكري رئيس الهيئة الأسبق وفريق العمل.