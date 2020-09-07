غنيمة عن العلماء المصريين بمجال الفيزياء النووية: يكفون أفريقيا وآسيا

قال الدكتور عبدالفتاح غنيمة، أستاذ العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، إن مصر بها العديد من العلماء الأفذاذ في العديد من المجالات، كما أن مصر بها علماء عمالقة في مجالات الفيزياء النووية، يكفون قارتي أفريقيا وآسيا، وذلك خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الشيخ خالد الجندي.

وأضاف "غنيمة"، أن الجامعات المصرية بها قامات كبيرة، من العلماء في العديد من المجالات، وكل منهم مدرسة جامعة وله مئات التلاميذ، مصر بخير من حيث العلوم التطبيقيية والكيماء والفيزياء، موضحًا أنه حصل على 4 دكتوراه فى مجالات متعددة، ولديه عشرات المؤلفات وناقش أكثر من 500 رسالة.

وأكد أستاذ العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، أنه أشرف على 300 رسالة، بتوفيق من الله ودعاء الوالدين: "مهما حصلت على درجات علمية كبيرة إلا أنني أحبو في طريق العلم"، لافتا إلى أن له جزء عسكري في شخصيته وشارك في حربي 1967 و1973، وكان مدرسا في معهد الدفاع الجوي برتبة رائد.