«الطاقة الذرية» تنظم دورة في استخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية.. ومشاركة من 9 دول عربية

تنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية برئاسة الدكتور عمرو الحاج بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية برئاسة مديرها التنفيذي الدكتور سالم حامدي دورة تدريبية متقدمة عن «استخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية و النظائر المشعة لتحديد الطفرات المسببة للسرطانات والأمراض ومقاومة الميكروبات للعقاقير الحيوية» وذلك في الفترة من 15 من شهر مايو الجاري 2022 إلى 19 من نفس الشهر بمقر هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر.

المشاركون في افتتاح حفل الدورة التدريبية

وأعلنت هيئة الطاقة الذرية في بيان أن الدورة سيفتتحها الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، ومن الهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور يحيى الشخاتره، والدكتورطارق المغربى أستاذ البيولوجيا الجزيئية بمركز تكنولوجيا الاشعاع بهيئة الطاقة الذرية والمنسق المحلي للدورة التدريبية.

المحاضرون في الدورة التدريبية

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في البيان إلى أنه سوف يحاضر في هذه الدورة التدريبية نخبة من أساتذة الجامعات والهيئة، منهم ألدكتور مصطفى العوضى الحائز على جائزة النيل فى العلوم، والدكتورمحمد سلامة نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتورمحمد احمد الحاصل على جائزة الدولة التقديرية لهذا العام، والدكتور أحمد عثمان وكيل كلية جامعة عين شمس الأسبق، والدكتورمحمد القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق لافتا الي انه سيتم التدريب عن طريق المحاضرات والتدريب العملى بمعامل الهيئة بمدينة نصر وحلقات النقاش وزيارة المعامل المتخصصة فى اكتشاف السرطان وعلاجه بمستشفى علاج سرطان الأطفال 57357.

وقال الدكتورطارق المغربي المنسق المحلي للدورة التدريبية في تصريحات صحفية بأن هذه الدورة التدريبية المتخصصة تهدف إلى إطلاع المتدربين من الدول العربية الشقيقة وتدريبهم على الطرق المختلفة سواء البيولوجيا الجزيئية أو تقنيات النظائر المشعة لأكتشاف الطفرات وعلاقة تلك الطفرات بالأمراض والسرطانات ومقاومة الميكروبات للعقاقير الحيوية.

ويضم البرنامج التدريبي مشاركة عدد 21 متدرباً منهم 10 من 9 دول عربية وهي السعودية والعراق وليبيا ولبنان والأردن وفلسطين وتونس والسودان وموريتانيا كما يشارك في الدورة 11 متدرباً مصرياً.