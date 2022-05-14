بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في سوهاج دون مشكلات

بدأ منذ قليل، صباح اليوم السبت، طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، امتحان «الفصل الدراسي الثاني» في مادة اللغة العربية، في جميع مدارس مراكز المحافظة البالغ عددها 531 لجنة امتحانية، دون تسجيل مشكلات.

زيادة حملات المرور على اللجان

ووجه الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، مسؤولي الجان ومديري الإدارات التعليمية، بضرورة زيادة حملات المرور المتواصلة على اللجان الامتحانية، ومتابعة سير الامتحانات، مع تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه الطلاب خلال أداء امتحاناتهم، وتوفير جو مناسب لهم حتى يتمكنوا من أداء االامتحان بكل سهولة ويسر.

91 ألفا و795 من الطلاب موزعين على 11 إدارة

وكانت قد أعلنت مدرية التربية والتعليم، أنه يبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية عن محافظة سوهاج، يبلغ 91 ألفا و795 من الطلاب موزعين على 11 إدارة تعليمية، وعلى 531 لجنة، من بينهم 1980 طالب موزعين على 15 لجنة في مدارس الإعدادية المهنية.

وفي سياق آخر أكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم إلى إدارة قطاع التعليم الخاص بسوهاج لما يمثله من ركيزة من ركائز التعليم في المحافظة، في اتباع أحدث النظم التعليمية بما يواكب خطة الوزارة والمديرية لتطوير العملية التعليمية بجميع المدارس لتقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم بمعهد إعداد القادة بسوهاج بحضور الأستاذ حمدي مصطفى وكيل المديرية، والأستاذ فاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.