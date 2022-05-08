وكيل «تعليم سوهاج» يتابع انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، يرافقه أيمن تمام، مدير إدارة سوهاج التعليمية، وفاضل النحاس، مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمديرية، أعمال الامتحانات بمدارس النصر الابتدائية وطارق بن زياد الابتدائية والدكتور النبوي المهندس الإعدادية بنين والشيماء الثانوية بنات، للاطمئنان على انتظام لجان الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين المشاركين في الامتحانات.

توفير الجو الآمن والمستقر للطلاب لأداء الامتحانات

ووجه وكيل الوزارة بضرورة التعاون والتكاتف بين جميع العاملين بمدارس المحافظة، لتوفير الجو الآمن والمستقر للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، كما وجه بضرورة مراعاه الدقة في تصحيح أوراق الإجابة، وشدد على أهمية التواصل بشكل مستمر بين المدارس وغرف العمليات المركزية بالإدارات التعليمية والمديرية، وحل أي مشاكل أو معوقات قد تؤثر على حسن سير انتظام الامتحانات.

وحرص «أبوزيد» خلال متابعته على مناقشة الطلاب، مشجعا ومحفزا لهم وطالبهم بضرورة الاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسوهاج قد بدأت أمس السبت، وبلغ عدد الطلاب المقيدين بالمرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي إلى السادس الابتدائي 337288 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية للصف الأول والثاني الإعدادي 194448 طالبًا وطالبة، إضافة إلى طلاب صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بأنواعه «الزراعي والصناعي والتجاري»، والبالغ عددهم 91403 طلاب.

52285 طالبا في اختبارات أولى وثانية ثانوي

وفى إطار حرص وخطة الوزارة وطبقا للتعليمات الوزارية بضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة للطلاب، أدى طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام على مستوى محافظة سوهاج البالغ عددهم 52285، امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع بجانب أداء التدريب الكامل على استخدام التابلت استعدادا للامتحانات الإلكترونية خلال الأيام القليلة القادمة للتأكد والاطمئنان على جاهزية كافة المدارس بالإمكانات التكنولوجية اللازمة لأداء الطلاب الامتحانات بكل سهولة ويسر.