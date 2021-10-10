تعليم سوهاج: جميع العاملين بالمدارس يتبعون الإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، على أن هناك ما يقرب من 3000 مدرسة بدأت في العمل مع انطلاق العام الدراسي الجديد بالمحافظة، بإجمالي مليون و300 ألف طالب، مشددًا على أن جميع العاملين بالمدارس يتبعون الإجراءات الاحترازية ولا توجد أية مشكلة مع بدء العام الدراسي.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، خلال لقاء على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن مديرية التعليم بالمحافظة تعمل بالشراكة مع مديرية الصحة على تطبيق التدابير الاحترازية داخل مدارس المحافظة، حيث تم تطعيم 100% من العاملين داخل العملية التعليمية مما يعطي إشارة طمأنة لأولياء الأمور.

لا يسمح بدخول الطالب سوى بعد التأكد من سلامته

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على أنه لا يسمح بدخول الطالب سوى بعد التأكد من سلامته وإجراء الكشف الصحي عليه، متابعا أن المدارس بسوهاج تراعي توزيع الكمامات الواقية على الطلاب.

تجنب الزحام على بوابات المدارس

ومن ناحية أخرى تحدث حسين عبدالحكيم، مدير مدرسة السعيدية بالجيزة، عن تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد، مشددًا على أن المدرسة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومن ضمنها البدء في دخول الطلاب في موعد مبكر، وذلك تجنبا للتزاحم على بوابات المدرسة.

وقال مدير مدرسة السعيدية بالجيزة خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إن الطالب لا يسمح له بالدخول إلا بعد ارتدائه الكمامة، ومروره على جهاز التعقيم، وقياس درجات الحرارة، والتأكد من سلامة الطالب صحيا.

وشدد مدير مدرسة السعيدية بالجيزة على أن المدرسة تراعي التباعد بين الطلاب، وهناك مراعاة لانتشار المنظفات والمطهرات بالمراحيض، والمسألة الصحية داخل المدرسة جيدة.

وأشار مدير مدرسة السعيدية بالجيزة، إلى أنه في حالة كون الطالب مريضًا فإن المدرسة تسمح له بالإجازة، وهناك مكان للعزل داخل المدرسة، وشدد على أن جميع المعلمين والعاملين تلقوا لقاح كورونا.