أول تعليق من «تعليم سوهاج» على رسوب دفعة كاملة في الامتحان: خطأ رصد

علّق الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، على واقعة رسوب دفعة كاملة من طلاب الصف الأول الثانوي بإحدى مدارس المحافظة في امتحانات الفصل الدراسي الأول وحصولهم على تقدير ضعيف في مادة الجغرافيا، قائلاً: «اكتشفنا خطأ في التصحيح ورصد الدرجات».

الطلاب لم يرسبوا في امتحان مادة الجغرافيا

وأضاف «أبوزيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الطلاب لم يرسبوا في امتحان مادة الجغرافيا ولم يتم رصد أي شكوى حول نوعية أسئلة الامتحان، موضحاً أنّ الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ووفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأوضح «أبوزيد»، أن المديرية وجهت إلى مراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب على وجه السرعة ومراجعة عمليات الرصد، مؤكداً أنّ هناك خطأ في رصد الدرجات وهو ما نتج عنه حصول جميع الطلاب على تقدير ضعيف في مادة الجغرافيا، مشيراً إلى أنه قرر إحالة القائمين على التصحيح للتحقيق جرّاء هذه الواقعة.

المديرية لم تتلق أي شكوى من قبل الطلاب حول الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ المديرية قررت إرسال لجنة لإعادة تصحيح ورصد درجات الطلاب وتقديرها، موضحاً أنه سيتم إعلان النتيجة خلال دقائق من الآن: «ساعة بالظبط وهنعلن النتيجة والطلا ب هيخدوا حقهم في الدرجات وفيه درجات مرتفعة»، لافتاً إلى أنّ المديرية لم تتلق أي شكوى من قبل الطلاب حول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

ونوه إلى أن نسبة النجاح في المادة ستكون مرتفعة لأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، لافتا إلى أنه تم إحالة الموجهين ومدير المدرسة للشئون القانونية والوقوف على أسباب الواقعة، مؤكداً أنّ المديرية حريصة على سير العملية التعليمية بشكل جيد بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة في جميع اللجان الامتحانية، ولم يتم رصد أي إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب، موضحاً أنه تم تخصيص طبيب زائر لكل مدرسة للاطمئنان على صحة الطلاب والوقوف على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا.