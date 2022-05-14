«علي» يحول دراجته إلى طائرة في شوارع دمياط.. «الرزق يحب الخفية»

على مدار ربع قرن، تمكن «علي ندا» من تحويل دراجته الهوائية إلى أشكال متعددة، بدايةً من عجلة حربية، إلى ما يشبه الطائرة، لجذب المواطنين إليها، في إطار سعيه لكسب قوت يومه من خلال العمل في التصوير الفوتوغرافي، حيث يحرص العديد من الشباب والأطفال على التقاط صور لهم مع «الدراجة الطائرة»، التي تجوب شوارع دمياط.

يبلغ «علي» 54 سنة، لم يستكمل دراسته، حيث خرج من المدرسة بعد حصوله على الشهادة الإعدادية، وفي بداية حياته عمل نجاراً، كغيره من معظم أبناء مدينته، وفي التسعينيات، اتجه للعمل كمصور متجول في شوارع دمياط، يستخدم دراجته الهوائية في التنقل من مكان إلى آخر، حتى واتته فكرة تحويل الدراجة إلى طائرة، لجذب مزيد من الزبائن، باستخدام كل ما يقع تحت يده من الأشياء القديمة والخردة، سواءً أسلاك المروحة، ولوحة مفاتيح الحاسب الآلي والكاميرات القديمة وخراطيم الغسالة والمكنسة، ليصنع منها شكلاً جذاباً.

طائرة تتجول في شوارع دمياط

وفوجئ اهالى دمياط بما يشبه الطائرة تتجول في شوارع مدينتهم، وتبين أنها آخر ابتكارات الشاب «علي ندا»، الذي حول دراجة هوائية أخرى إلى ما يشبه طائرة حربية، مستخدماً كل ما وقع تحت يديه من خردة ومخلفات بلاستيكية وبقايا السلع المعمرة.

وزين «علي» عجلته وطائرته بصور زعماء مصر في كل العصور، كما زودها بجهاز تسجيل لإذاعة السلام الجمهوري وكافة الأغنيات الوطنية، وطاف بها شوارع دمياط، خلال 25 يناير و30 يونيو.

100 ألف جنيه تكلفة الطائرة والعجلة الحربية

وأكد «ندا» أن العجلة والطائرة لم يقم بتصنيعهما بشكلهما الحالي في مدة زمنية قصيرة، ولكن استغرقت منه وقتاً تجاوز 6 سنوات، بتكلفة 100 ألف جنيه، فعندما كانت تقع فى يده أي خردة أو بقايا أجزاء من أي سلعة يقوم بإضافتها للطائرة أو العجلة، والتى يضعها في جراج سيارات بالشارع الموجود به منزله، نظراً لأنها بحاجة لمكان واسع لوضعها فيه.

https://fb.watch/c-JQQwVPXL/

أرشيف «علي ندا» للصور التذكارية

هوايات «علي» لا تقتصر على تحويل دراجته الهوائية إلى أشكال متعددة، ولكنه يمتلك ارشيفاً نادراً من الصور الوثائقية، جمعه على مدار 45 سنة، حيث استخدم «ندا» أرشيف صور مجلات المصور وأكتوبر، لصور تخص أحداث تاريخية كحرب أكتوبر، وتحرير طابا، وكافة المشروعات الوطنية، وكذلك كل صور ملوك ورؤساء وزعماء مصر منذ الفراعنة حتى الآن.