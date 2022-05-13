مصرع عامل زراعي سقط داخل ماكينة دراسة القمح في دمياط

لقي عامل زراعي مصرعه، بعدما سحبه سير ماكينة القمح إلى داخل الماكينة أثناء درس القمح بقرية كفور الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

تلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بمصرع عامل زارعي يدعى أحمد عبدالباسط، داخل ماكينة دراسة القمح.

وأكدت التحريات أن العامل الزراعي كان يعمل على ماكينة دراسة القمح، وأثناء إلقاء حزم القمح، سحبه سير الماكينة إلى داخل المكاينة، ما تسبب في وفاته.

اسخراج جثة العامل من الماكينة

وجرى استخراج جثة العامل، بعد أن تمكن قائد الجرار الذي تعمل عليه الماكينة، ونقلها لمشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وأخطرت نيابة المركز لتتولى التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.