تطبيق إلكتروني لتسويق أثاث دمياط.. إختار عفش بيتك من غير ما تسافر (فيديو)

مشروع مدينة دمياط للأثاث، أحد المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمسة الماضية، ووضعته ضمن أولوياتها للنهوض بالصناعة في مصر، منطقة عملاقة لصناعة الأثاث تدعم القائمين على الصناعة وتفي بالطلب المحلي وتصدر إلى دول العالم، ولتزيد من مساهمة صناعة الأثاث في الناتج القومي لتصل إلى 40 مليار جنيه داخليًا، ويرفع حجم صادرات الأثاث إلى 2 مليار جنيه سنويًا.

مدينة دمياط للأثاث

هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2016، وأنشئت في يناير 2017، وتتكون الشركة من عدد من المساهمين، هي: محافظة دمياط بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي 45%، وشركة أيادي مصر للتطوير الحضري 17%، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية 4%، وهو الهيكل الحالي للمساهمين.

تأسست الشركة برأس مال 5 مليارات، ورأس مال مصدر 521 مليون، منها الحصة العينية لمحافظة دمياط قيمة مساحة أرض المشروع والتي تبلغ 331 فدانًا، ويشرف على بناء المشروع الهيئة الهندسية.

جمعية تعاونية لأصحاب الورش بالمشروع

يقول المحاسب رضا شعيب، رئيس جمعية العاملين بمدينة دمياط للأثاث، إن الدولة فكرت وأنشأت المشروع، لخدمة صناع الأثاث بدمياط ومحاولة منها للحفاظ على تلك الصناعة من التراجع، وفتح آفاق جديدة من العمل والاستثمار وتسويق المنتجات، وأسندت لهم ايضا فرش الوحدات السكنية بمشروعات مثل بشائر الخير، والضبعة، والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف رضا، دورنا كأصحاب ورش ومصانع، مساعدة الدولة كي تنجح مدينة دمياط للأثاث، لتعود دمياط مرة أخرى إلى سابق عهدها، قلعة صناعة الأثاث في مصر والشرق الأوسط.

وأكد دعم الدولة لهم، من خلال إسناد أعمال، وإنشاء جمعية تعاونية لأصحاب الورش، متابعًا «نحن نعيش زمن التكتلات وتجمع أصحاب الورش فى كيان واحد، يساهم في تقوية ونجاح المشروع».

ووجه شعيب الشكر للقيادة السياسية على دعمها المتواصل لانجاح المشروع، كما وجه الشكر للدكتورة منال عوض محافظ دمياط على دعمها لأصحاب الورش، سواء بالتدخل لإسناد فرش الوحدات السكنية بمشروع بشائر الخير 5، وكذلك التدخل لصرف المستحقات المتأخرة لأصحاب الورش بالمدينة.

تدشين موقع إلكتروني لتسويق الأثاث الدمياطي

أضاف شعيب، أن التكنولوجيا الآن هي المسيطرة على الواقع فيقضي البشر أكثر من نصف يومهم على الإنترنت، لذلك يجب الاستفادة من وجود معظم البشر يوميا على المواقع الإليكترونية المختلفة لذلك اتجهنا كأصحاب ورش ومصانع إلى التسويق لمنتجاتنا بمختلف أنواعها من خلال إنشاء تطبيق موقع إلكتروني.

mobilia hub لتوفير منصة لكل المصنعين لعرض منتجاتهم، وتكون فرصة للمشترين لمشاهدة كافة منتجات الأثاث بدمياط والاختيار بين الشراء أون لاين أو النزول إلى دمياط لإتمام عمليات الشراء.

وأوضح شعيب إن التسويق الإلكتروني يعتبر من أهم الوسائل المتبعة حاليا حيث إنه يصل إلى عدد كبير من الناس أقل بكثير جدا من طرق التسويق المعتادة المختلفة.