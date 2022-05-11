أهالى بورسعيد يودعون جنى ورنا ضحايا انقلاب سيارة بطريق بورسعيد- دمياط

شيعت مساء أمس، جنازة جنى ورنا ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «بورسعيد- دمياط» التي دخلت في عمود إنارة بجانب الطريق بجوار طريق المطار.

وودع أهالي بورسعيد جثماني الفقيدتين من مسجد الكبير المتعال بحي الزهور إلى مثواهما الأخير بمقابر بورسعيد وسط بكاء من أسرتهما وأصدقائهما وأهالي بورسعيد في مشهد جنائزي حزين.

ويجرى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات الأولية لمعرفة ملابسات الحادث، وذكر بعض شهود الحادث أن ميكروباص ضيق على السيارة الخناق أثناء مروره من جانبها وأمرت النيابة العامة استكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

أمن بورسعيد يحيط بالجنازة لتسير الحركة المرورية

من جانب آخر أحاط رجال الأمن والمرور بمحيط المستشفى المسجد أثناء خروج الجثتين منهما لتيسير الحركة المرورية بعد توافد المئات لتشييع الجنازة.

محافظ بورسعيد ينعى الفتيات ضحايا حادث طريق المطار

ونعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الثلاثاء، الفتيات ضحايا حادث سيارة على طريق «بورسعيد - دمياط»، الطالبة رنا عمر شرف والطالبة جنى تيسير مزروع كما تمنى الشفاء العاجل للفتيات المصابات.

وتقدم المحافظ فى بيان صحفي بخالص العزاء والمواساة إلى أهل بورسعيد وأسر الفتيات، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابات بالشفاء العاجل.

وأكد محافظ بورسعيد أنه يتابع مع فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد حالة الفتيات المصابات أثناء تلقي العلاج بالمستشفى، وأنه وجه بتوفير كل الخدمات الطبية اللازمة لهم على أعلى مستوى، مشيدًا بروح الأخوة والمحبة والمعدن الأصيل للشعب المصري الذي ظهر واضحًا بين أبناء بورسعيد فور وقوع الحادث وحتى الآن.

كانت سيارة ملاكي قد انقلبت بطريق بورسعيد- دمياط أمام مطار الجميل غرب المحافظة، وتلقى اللواء حسنى عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة بالمحافظة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي وبداخلها خمس أفراد أصيب أربعة منهم ولقيت فتاتان مصرعهما في الحادث.

تلقت هيئة الإسعاف المصرية اتصالات من عدد من الأهالي يفيد بوجود مصابين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق المطار ببورسعيد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزهور التابع للتأمين الصحي الشامل، وتبين من فحص هويتهم أنهم:

علاء ياسر عامر 16 عاما

نورا محمود مزروع 16 عاما

هاله السيد ابو سعده 16 عاما

جني تيسير مرزوق 17سنة جثة هامدة

رانا عمر شرف 17 سنة جثة هامدة

وتم نقل الجميع المصابين والحالات غير مستقرة نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن السيارة ملاكي انقلبت وبداخلها 5 فتيات وأصيب لقيتا اثنتين منهما مصرعهما.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات