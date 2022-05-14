«بيطري كفر الشيخ» يحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحصين الماشية

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحملات وقوافل الطب البيطري، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري، لحصول طب بيطري كفر الشيخ على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للقائمين على عملية التحصين بالإدارات الحقلية من أطباء وإداريين وعمال على الجهد المبذول لتحصين جميع الحيوانات بنطاق محافظة كفرالشيخ، ومدير عام الطب الوقائي ومديرى الإدارات الحلقية ورؤساء أقسام الوقاية بالمراكز على المتابعة المستمرة وتذليل العقبات للوصول الى هذا المستوى.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، إن القوافل تمكنت من تحصين 224 ألف و292 رأس ماشية خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وترقيم الحيوانات.

حصول المديرية على المركز الأول نتيجة جهد طويل

أضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن حصول المديرية على المركز الأول نتيجة جهد طويل من قبل العاملين بالمديرية والإدارات البيطرية مشيراً إلى أن الحملات مستمرة لتحصين المواشي في كل القرى والعزب والمدن للحفاظ على الثروة الحيوانية.

أشار مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ لـ«الوطن»، إلى أن هناك قوافل علاجية تجوب القرى للكشف على المواشي بأسعار رمزية لا تتعدى 20 جنيهًا والتحصين ضد الأمراض المعدية حفاظا على الثروة الحيوانية، وتضم هذه القوافل أطباء متخصصون للكشف على المواشي.

ناشد بشار المزارعين بضرورة الحرص على تحصين المواشي من خلال الحملات التي تجوب القرى وبأسعار رمزية.