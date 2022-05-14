ممرضة قنا هاجمها كلب مسعور خلال حملة تطعيم.. وفريق كامل من «الصحة» لعلاجها

قالت نجاح عشري، ممرضة من محافظة قنا هاجمها كلب مسعور أثناء عملها بحملات طرق الأبواب، إنها أثناء مرورها على المنازل للمشاركة في تطعيم مرض شلل الأطفال، أصيبت بعقر كلب وتسبب لها في جرح بالقدم اليمنى، وإصابات بالغة وفقدت الوعي، وتم نقلها للمستشفى وتقديم العلاج لها وقدمو لها بالإجراءات اللازمة.

الوزارة أرسلت للمرضة فريقا كاملا للإشراف على علاجها بمنزلها

وأضافت ممرضة قنا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، ويقدمه مها بهنسي وسلمى عادل، أن الوزارة أرسلت لها فريقا كاملا للإشراف على علاجها بمنزلها، وتم صرف مكافأة مالية لها والاطمئنان عليها، متقدمة بالشكر لوكيل الوزارة الذي وجه فريق كامل للاطمئنان عليها في منزلها ومتابعة علاجها، وصرف لها مكافأة مالية.

تطعيم جميع الأطفال بالمنازل لحمايتهم

وكشفت الممرضة أن ورم الجرح في رجلها بدأ بالتعافي، والجرح شارف على الالتئام، مؤكدة أنها كانت حريصة على التنقل من منزل لمنزل لتطعيم جميع الأطفال؛ لحمايتهم من مرض شلل الأطفال، لكنها عندما تعرضت لعقر الكلب «أغمى عليها» وفوجئت بزملائها ينقلونها للمستشفى وفريق التمريض هناك قاموا بعمل الإجراءت اللازمة، وأعطوها الأمصال وقاموا بتطهير الجرح لها.