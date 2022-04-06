طقم ممرضة وكيس كشري.. طريقة مربوحة للاحتفال بزفافها من الكبير أوي

حالة من الجدل الكبير أثارتها شخصية مربوحة زوجة الكبير في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 5، والتي تدور أحداثها حول ليلة زفاف الكبير أوي من مربوحة، ليتداول رواد السوشيال ميديا أحداث الحلقة بشكل ساخر وكوميدي للمواقف التي دارت بينها وبين الكبير.

فبعد الانتهاء من حفل الزفاف، ذهب الزوجان إلى الغرفة، لقضاء ليلة الزفاف، لتفاجئ مربوحة الكبير بارتداء ملابس مضحكة لا تناسب تلك الليلة على الإطلاق، فبدأت تلك السلسة بارتداء عقد نور ليلتف حول جسدها بالكامل، اعتقادا منها أن ذلك ما يرغب به، ولكنها تتفاجأ برد فعله على هذه الإطلالة، وعندما تتعرض لماس كهربائي، يكتشف الكبير أنها سرقت وصلة من التيار العمومي، ليخبرها أن هذه جنحة عقابها 3 أشهر سجن.

طقم ممرضة وكيس كشري.. طريقة مربوحة للاحتفال بالزفاف

ثم يطلب منها الكبير أن ترتدي شيء آخر، ثم تذهب لترتدي له طقم ممرضة، وكان يعتقد الكبير أن الطقم لم يكن مثل الذي ارتدته زوجته، لتخرج له مرتديه بلوزة طويلة وبنطلون واسع، ساحبه في يديها محلول بعد أن علقته لنفسها، وعندما يسخر منها الكبير، تخبره بأنه لديها طقم المدرسة في الحقيبة.

ويطلب الكبير من زوجته مربوحة أن تعرض عليه الطقم قبل ارتدائه، وعندما تعرضه عليه يقول لها «كنت متأكد أن الطقم مش زي اللي في خيالي»، ما يجعل مربوحة حزينة لتخبره أنها لا تعرف كيف ترضيه، ثم يخرج من حقيبة المدرسة «كيس كشري»، لتخبره أنها تهتم بالتفاصيل، وعندما يشرح لها الملابس المناسبة لهذه الليلة، تذهب لتغيرر ملابسها مره أخرى.

مربوحة تكسر غرفة الكبير

وتذهب مربوحة لدورة المياه الخاصة بالغرفة لتغيير ملابسها، ليتفاجأ الكبير أوي أنها ترتدي له دبدوب نمر حتى رأسه، محاوله مداعبته بهذا الطقم، ثم يطلب منها الكبير أن ترقص له، معتقدا أنها تستطيع أن تفعل ذلك مثل النساء، ولكنه يتفاجأ بأنها ترقص مثل الشباب، لتستعين بسلاح أبيض «سنجة» ثم تبدأ في تكسير محتويات الغرفة.