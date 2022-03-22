عاجل .. المشدد 15 عاما لتربي حلوان المتهم بنبش قبر ممرضة

قضت الدائرة 13 جنايات، برئاسة المستشار محمد عامر، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة «تربي حلوان»، المتهم بنبش أحد القبور في منطقة حلوان، واستخراج جثة فتاة حديثة الدفن، بعد وفاتها متأثرة بفيروس كورونا المستجد، بالسجن المشدد 15 عاما.

ودلت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث، أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو وجود خلافات بين أسرة المجني عليها والمتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بعد ذلك من ضبط المتهم والتوصل لهويته بعد فحص كاميرات المراقبة.