تاج الدين في احتفالية «العالمي للتمريض»: وراء كل طبيب عظيم ممرضة رائعة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن وراء كل طبيب عظيم ممرضة عظيمة، وأضاف أن الممرضة المصرية تستحق كل الثناء والتقدير، ووجه حديثه للممرضات قائلا: «الدولة تقدركم بشكل كبير وتسعي الرئاسة لتحسين أوضاع التمريض والأطباء».

هناك فرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات

وأشار مستشار الرئيس الشؤون الصحية، إلى العطاء الذي يُبذل في رسالة التمريض والذي وصفه بأنه لا يضاهيه أي عطاء، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا مكانة الفريق الطبي كاملا ويعلم أنهم لم يحصلوا على كافة حقوقهم، موضحا وجود فرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي، فالمضاعفات الطبية موجودة على مستوى العالم ولا يمكن أن نحمل المريض أو الطبيب مسؤوليتها.

احتفالية اليوم العالمي للتمريض

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للتمريض، بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض والدكتور محمد لطيف امين عام المجلس الأعلى للجامعات وعدد من قيادات وزارة الصحة.