وفد حقوق الانسان بـ«النواب» يجتمع بقيادات برلمان لوكسمبرج لتعزيز التعاون بين البلدين

التقى وفد مجلس النواب المصري برئاسة طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وبمشاركة النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، والنائبة نانسي نعيم والنائب محمود عصام موسي، بعقد اجتماع موسع بمقر برلمان لوكسمبورج، برئاسة شارل مارج؛ رئيس لجنة العدالة «اللجنة المعنية بملف حقوق الإنسان بالبرلمان»، وسيمون بيسيل، نائبة رئيس لجنة الشئون الخارجية والأوروبية، و أوكتافي موديرت، نائبة رئيس وفد لوكسمبورج بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بحضور عدد كبير من نواب برلمان لوكسمبورج بلجنة العدالة والشئون الخارجية، ووفد لوكسمبورج بالجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، ومن الانتماءات الحزبية المختلفة.

تعزيز قنوات الحوار والتواصل البرلماني بين مصر ولوكسمبورج

خلال اللقاء تم التاكيد على أهمية ذلك اللقاءات في تعزيز قنوات الحوار والتواصل البرلماني بين مصر ولوكسمبورج، فضلا عن أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

وأعرب المجتمعون عن تطلعهم الي دعم المزيد من التعاون في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك التعاون الاقتصادي وجنب الاستثمارات الى جنب التعاون البرلماني كما استعرض الطرفان التطور الذي شهدته التشريعات الخاصة بحقوق الانسان في مصر و لوكسمبورج،

مناقشة التحديات الاقتصادية والأمنية وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية بمصر

تطرق الحديث الي العديد من المحاور والقضايا المختلفة وتناول حديث النائب طارق رضوان، التحديات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الارهاب والتطرف، وكذلك القضاء علي الهجرة غير الشرعية، وكذلك المبادرات المختلفة التي تمس صحة وسلامة المجتمع المصري كمبادرة القضاء علي فايروس «سي» والكشف المبكر علي الامراض المزمنة والسرطانية وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة للاقصاء علي العشوائيات كمبادرة بشاير الخبر بالقاهرة والاسكندرية ومبادرة "حياة كريمة" للارتقاء بالريف المصري انطلاقًا من مبادئ الحق في الحياة.

وتناول الطرفان أيضًا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان آلتي أطلقا الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي والتي بنيت علي المرتكزات والضمانات الدستورية في مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر . هذا وقد قام النائب طارق رضوان بشرح الأربع محاور الأساسية الخاصة بعمل الإستراتيجية وهي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن وأخيرًا محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان..

عبد العزيز يستعرض قرارات العفو الرئاسي

واستعرض النائب محمد عبد العزيز اسلوب عمل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تفعيلها كونها أحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب والتي تقوم على أساس استخدام صلاحيات دستورية لدى رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بالعفو عن الشباب المحبوسين فى قضايا سياسية، وتوسيع نطاق عملها لتضم الغارمين والغارمات. كما تطرق الي الدور الرقابي للبرلمان علي السلطة التنفيذية لضمان وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان حيز التفيذ.

تناولت النائبة نانسي مهني التطورات الخاصة بتمكين المراة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فضلا عن القاء الضوء علي الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية علي صعيد تنفيذ قانون دور العبادة حيز التنفيذ.

وتطرق النائب محمود عصام الي استضافة مصر لقمة المناخ حيث تجهّز مصر عددًا من المبادرات البيئة والمناخية لطرحها خلال الملتقى الدولي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.