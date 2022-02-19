وفد برلماني كازاخستاني يصل القاهرة للقاء رئيس الشيوخ وشيخ الأزهر

وصل إلى القاهرة، اليوم، وفد برلماني رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان، برئاسة الدكتور مولين أشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ بدولة كازاخستان، وكان في استقبال الوفد بمطار القاهرة، النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ.

تأتى الزيارة تلبية لدعوة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، توطيداً للعلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين، ومن المنتظر أن يلتقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بالوفد الكازاخستاني غدا.

العلاقات البرلمانية بين البلدين

تستغرق الزيارة ثلاثة أيام يلتقي فيها الضيوف بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويتضمن برنامج الزيارة قيام الوفد الكازاخستاني بعمل جولات سياحية للمناطق التاريخية والدينية بالقاهرة.