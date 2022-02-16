وفد برلماني إماراتي رفيع المستوى يزور المتحف القومي للحضارة: صرح شامخ

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان الإماراتي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر، والمشاركة في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي سيعقد في مدينة القاهرة يوم السبت 19 فبراير الجاري.

وكان الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، في استقبال الوفد ورحبا بهم في مصر والمتحف، وقدما لهما نبذة عن الموقع الفريد للمتحف الذي يقع في مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية، ونشأته والكنوز المعروضة به التي تحكي قصة الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

باسم رؤوف أمين المتحف اصطحب الوفد الإماراتي في جولة تعرفوا خلالها على قاعة العرض الرئيسية وما بها من كنوز، وقاعة المومياوات الملكية التي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين.

وأبدى الوفد اهتمامًا كبيرًا بما شاهدوه من مقتنيات أثرية.

وفي ختام الزيارة سجل رئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة في دفتر كبار الزوار الخاص بالمتحف، أعرب فيها عن سعادته بزيارة المتحف اليوم، ووصفه بـ«الصرح الشامخ والشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة التي أغنت الفكر البشري بثقافتها وعلومها».