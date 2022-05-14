عاجل.. المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، اليوم السبت، أنّ المجلس الأعلى للاتحاد انتخب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات، خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنيه صباح أمس الجمعة.

إعلان وفاة الشيخ خليفة آل نهيان

وأصدرت الإمارات صباح أمس الجمعة بياناً رسمياً بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لمدة 40 يومًا بداية من الجمعة.

ووفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام»، فقد قررت الوزارة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من الجمعة.

مصر تنعى الشيخ خليفة

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية أمس.

وكتب رئيس الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم».

السيسي: الشيخ خليفة كان محبًا لمصر بحق

وأضاف: «ولقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة».