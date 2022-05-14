«بن راشد» ينعى الرئيس الإماراتي ويبايع محمد بن زايد في قصيدة جديدة

نعى نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة بن زايد، بقصيدة «في جنة الخلد»، تضمنت مبايعة لولي العهد محمد بن زايد عـلىَ الـطاعه بصدق وحـب وطاعـة ولي الأمر بالحق مكفولِهْ»

ونشرت صحيفة «البيان» الإماراتية، على موقعها الإلكتروني، القصيدة، التي جاء فيها: «أنعي إلى الشَّعبْ منْ بإسمهْ يعيشْ الشَّعبْ وأنـعـي إلى الكونْ عـضـدي رئيِّــسْ الـدولِهْ وخـليفهْ الـلِّي مـثِـلْ مايْ الـسَّحابْ الـعَذبْ وريـثْ عرشْ الـعلا يمناهْ مبذولِهْ»

وأضاف بن راشد في القصيدة: «فـي جـنَّةْ الـخلدْ لا في الشرقْ لا في الغَربْ مـشبهٍ لكْ معْ إصـعـودِهْ ومـــعْ إنزولِهْ»، موضحًا: «حملتْ عـنَّا الـعـنا ويا ما حمَلتْ الـصَّعبْ واليـومْ نـفـسِـكْ إلى الـجَـنَّـاتْ مـحـمـولِهْ».

وتابع نائب رئيس الدولة: «ياربْ شــعـبِـهْ رضـا عــنِّـهْ فــكـنْ يارَبْ راضي عـليهْ وبــرحـمَـهْ منكْ مـبـذولِـهْ» وإجعلْ خلـيفـهْ بــجـنَّـاتْ الـنِّـعـيمْ وصِـــبْ عــلـيـهْ مــــنْ مَــغـفِـرَهْ بـالـعـفـوْ مـشـمـولِهْ»

وأوضح بن راشد: «وصبِّرْ محمـدْ ونوِّرْ لـــهْ يارَبْ الدَّربْ نـعـمْ الـخَلَفْ لـلـسَلَفْ ريِّــسْ عـلـىَ الـدُّولِهْ» و«لي لــهْ نـبـايعْ عـلىَ الـطَّاعَهْ بـصدقْ وحـبْوطــاعَــةْ وليْ الأمـرْ بــالحَقْ مـكـفـولِهْ».

«جوتيريش» يجدد تأكيد التزام «الامم المتحدة» بتعاونها الوثيق مع الإمارات

من جانبه، نعى الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، خليفة بن زايد، وقال في بيان صحفي، إن الرئيس الإماراتي الراحل، قاد دولته منذ العام 2004 خلال فترة مهمة من تطورها، تميزت بتقدم اقتصادي كبير وطفرة في نفوذها الإقليمي والعالمي.

وجدد جوتيريش، تأكيد التزام المنظمة، بتعاونها الوثيق مع الإمارات، بما فيها القضايا الإنسانية والحوار بين الأديان، والسلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

«البرهان»: الرئيس الإماراتي الراحل عمل بإخلاص لـ تعزيز العمل العربي المشترك

وأعرب رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون عن خالص تعازيه إلى الإمارات على إثر وفاة رئيس الدولة، خليفة بن زايد، فيما نعى رئيس مجلس «السيادة» السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خليفة بن زايد، مؤكداً أن الرئيس الإماراتي الراحل، عمل بمثابرة وإخلاص من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية إقليمياً ودولياً.

وتقدم البرهان، بالتعازي للشعب الإماراتي، والأمتين العربية والإسلامية في فقد قائد فذ، ورجل حكيم، أسهم في نهضة بلاده، فيما تقدمت حركة «حماس» بخالص التعازي والمواساة إلى «أبو ظبي» بوفاة الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.