«الأسايطة» الأقل في معدلات الطلاق الرسمي.. 1.1 حالة لكل ألف من سكان المحافظة

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، من خلال النشرة السنوية «مصر في أرقام»، الصادرة عن الجهاز في مارس 2022 والموثقة بالارقام الدقيقة، بشأن ما يتعلق بأعداد ومعدلات عقود الزواج وإشهادات الطلاق للعام 2021، الذي حصلت «الوطن» على نسخة رسمية منها، وجاءت أهم مؤشراتها، لتؤكد أن أجمالي معدلات الطلاق في مصر في عام 2021، بلغ 255 ألف حالة طلاق «أكثر من ربع مليون حالة طلاق رسمي، من خلال إشهادات الطلاق الرسمية، بمعدل 2.5 حالة طلاق لكل ألف من سكان مصر الذين بلغ عددهم حتى نهاية 2021 حوالي 102 مليون إلا قليلا».

أقل معدلات الطلاق الرسمي في المحافظات

وأظهرت بيانات النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء « مصر في أرقام » الصادرة عن الجهاز، أن أقل معدلات الطلاق الرسمي، التي شهدتها مصر خلال العام 2021 ، كانت في محافظة أسيوط، حيث بلغ عدد إشهادات الطلاق فيها نحو 5 آلاف و444 شهادة، بمعدل 1.1 حالة لكل ألف من سكان محافظة أسيوط ، بينما كانت أعلى معدلات الطلاق الرسمي في محافظة القاهرة ، حيث بلغت إشهادات الطلاق بالعاصمة نحو 57 ألفا و848 إشهادة بمعدل قدره 5.8 حالة طلاق رسمي من بين كل ألف من سكان المحافظة.

معدلات الطلاق في الاسكندرية والجيزة والسويس

كما أشارت بيانات نشرة مصر في أرقام إلى أن محافظة الإسكندرية ، جاءت في المرتبة الثانية ، في معدلات الطلاق الرسمي، وبلغت فيها إشهادات الطلاق نحو 19 ألفا و883 إشهادة بمعدل 3.7 حالة طلاق لكل ألف من سكان محافظة الإسكندرية ، وجاءت محافظتا الجيزة والسويس في المركز الثالث في معدلات الطلاق الرسمي، حيث بلغ عدد إإشهادات الطلاق في الجيزة 30 ألفا و42 حالة طلاق بمعدل 3.2 لكل ألف من السكان ، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق في السويس ألفين و354 إشهادة بمعدل 3.2 حالة لكل ألف من السكان .