إعلان جائزة يحيى الطاهر عبد الله في دورتها الثانية.. 16 مايو

تستعد مؤسسة المرايا للثقافة والفنون، لحفل إعلان الفائز بمسابقة يحيى الطاهر عبد الله للمجموعة القصصية الأولى، في دورتها الثانية، الاثنين المقبل، في مقر الدار بشارع عبد الخالق ثروت في تمام الساعة السابعة مساء، بحضور لجنة التحكيم، والفائزين بالقائمة القصيرة.

تتضمن فقرات الحفل كلمة افتتاحية للدكتورة أسماء يحيى الطاهر عبدالله، وكلمة لجنة التحكيم، وفقرة موسيقية لعازف الهرمونيكا كيرلس توماس، وتوزيع جائزة يحيى الطاهر عبد الله للعمل القصصي الأول، بحضور الكتاب الخمسة الذين وصلوا للقائمة القصيرة مكونة من خمس مجموعات قصصية، وهم حسب الترتيب الأبجدي كما يلي:

القائمة القصيرة لجائزة يحيى الطاهر عبدالله:

- «العاقرات ينجبن أحياناً» للكاتب أحمد إيمان زكريا

- «لقمة العفريت» للكاتب أحمد جلال طاحون

- «جليد ملتهب» للكاتب محمد أبو زيد

- «سيفان لمحارب نينجا» للكاتب مصطفى الريس

- «فوضى الدم» للكاتب ياسين محمود

وستتولى «المرايا» نشر المجموعة الفائزة خلال العام الجاري.

جائزة يحيى الطاهر عبدالله

وكانت أسماء يحيى الطاهر عبدالله، قد أعلنت يوم 30 أبريل الماضي، في ذكرى ميلاد الكاتب والقاص الراحل يحيى الطاهر عبدالله الـ 84، القائمة القصيرة لجائزة والدها الكاتب القاص يحيى الطاهر عبد الله للمجموعة القصصية الأولى في دورتها الثانية تزامنا مع ذكرى على ميلاد الكاتب الراحل، المولود في 30 إبريل 1938.

وتُمنح الجائزة باسم الكاتب يحيى الطاهر عبد الله، لشباب المبدعين في مجال القصة القصيرة، الذين لم تُنشر لهم أعمال أدبية من قبل، حتى لو كانت القصص المتضمنة في المجموعة القصصية قد نشرت متفرقة في دوريات ومجلات وجرائد.

ومن بين شروط جائزة يحيى الطاهر عبد الله لشباب المبدعين في مجال القصة القصيرة، أن يكون المتسابق مصري الجنسية، وألا تجاوز سنه 40 سنة وقت التقدم للجائزة، على ألا تكون نصوص المجموعة القصصية قد نشرت من قبل، وألا يكون المشارك قد سبق له نشر كتاب إبداعي.