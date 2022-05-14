شعبة المصدرين: أسعار الأخشاب ارتفعت من 25 إلى 30%

قال أحمد مبروك مختار، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار الشحن وخلل سلاسل الإمداد تسبب في ارتفاع أسعار الأخشاب ومستلزمات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 25 و30%.

وتوقع مبروك، أن تشهد الأسعار انخفاضا خلال الفترة المقبلة بعد توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية الخاصة بمستلزمات الإنتاج والمواد الخام والعودة لمستندات التحصيل، مما سيساهم في توفير البضائع المتواجدة بالموانئ، وبالتالي دوران حركة العمل.

الورش الصغيرة والمتوسطة شهدت أزمة كبيرة خلال الشهور الماضية

وأشار إلى أن الورش الصغيرة والمتوسطة شهدت أزمة كبيرة خلال الشهور الماضية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الخامات وعدم قدرتها علي المنافسة تصديريا.

لافتا النظر إلى إن صناعة الأثاث تأثرت بارتفاع أسعار جميع مُدخلات الصناعة من الأخشاب، فضلا عن الدهانات والمقابض المعدنية وارتفاع أسعار البترول والنقل، مما انعكس على المنتج النهائي بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وتشير التقارير إلى أن مصر تستورد بأكثر من 1.5 مليار دولار أخشابا سنويا، منها 1.4 مليار دولار أخشابا لينة، و155 مليون دولار أخشابا صلبة «زان»، فيما تبلغ قيمة خشب «الأرو» قرابة 10 ملايين دولار.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة عصب الصناعة وقاطرة النمو

وأوضخ مبروك، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي عصب الصناعة وهي قاطرة النمو، وبالتالي يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر مدخلات إنتاج بشكل كبير للمصانع والشركات الكبيرة، مما يوفر على الاقتصاد المصري العملة الصعبة التي تتم في الاستيراد، بالإضافة إلى أن الصناعات الصغيرة والورش توفر العديد من فرص العمل مما يقلل من نسبة البطالة.

وأشار إلى أنَّه لا بديل عن التوجه للتطوير، والوصول إلى خامات بديلة؛ لخفض التكلفة، في ظل ضعف القوة الشرائية للمستهلك المحلي؛ ولضمان استمرار المنافسة خارجيا.

وقال رئيس اللجنة إن يجب التوجه خلال الفترة المقبلة لسوق إفريقيا فيجب أن نستفاد من الخشب الإفريقي بدلا من الأخشاب الأوروبية، فإفريقيا غنية جدا بالأخشاب عالية الجودة ومصر لديها القدرات الصناعية التي تستفيد من تلك الأخشاب وتحولها لمنتجات.