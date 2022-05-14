سلطان عمان يهنئ بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات

هنأ السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشيخ محمد بن زايد ال نهيان على انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما نشره موقع «العين الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي، انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للدولة خلفا للشيخ الراحل خليفه بن زايد آل نهيان، ليصبح ثالث رئيس للدولة.

وقد أعلنت دولة الإمارات عن وفاة الشيخ خليفة، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 74 عامًا بعد مسيرة حافلة قاد فيها الإمارات الى التقدم والازدهار.

بن زايد يعرب عن تقديره لثقة المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات

وفي تغريده على «تويتر»، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات.