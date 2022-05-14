محمد بن زايد يعرب عن تقديره للثقة التي أولاه إياها أعضاء مجلس الاتحاد

أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وذلك عقب انتخابه رئيسا للإمارات، خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنيه صباح أمس الجمعة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

الإمارات تبدأ مرحلة جديدة

من جهته قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنّ محمد بن زايد هو حامي حمى اتحادنا نبارك له ونبايعه ويبايعه شعبنا، وتابع: «نبايع الشيخ محمد بن زايد ويبايعه شعبنا وتنقاد له البلاد ليأخذها في دروب المجد والسؤدد»، وأضاف: «محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا ومؤسس مئوية دولتنا وحامي حمى اتحادنا».

وأشار محمد بن راشد إلى أنّ الإمارات تبدأ مرحلة جديدة مع قائد عرفه شعبه منذ سنين طويلة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».