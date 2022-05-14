الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير الدفاع الوطني بتشاد

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، إذ أجريت مراسم استقبال رسمية، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكّد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والتشادية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما شدد على أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشاد وزير الدفاع الوطني بجمهورية تشاد بجهود مصر الداعمة لكل قضايا القارة الأفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتشادية.