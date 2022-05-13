رئيس أركان القوات المسلحة يشهد بيانًا عمليًا لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البيان العملى لإعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، الذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب فهمي عبد الرؤوف هيكل قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد فيها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون على استعداد تام لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم والمستمر للمنطقة المركزية العسكرية لتظل على أعلى درجات الاستعداد القتالي.

أعقب ذلك تنفيذ إجراءات البيان العملي من خلال عرض ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، وكذلك تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة.

في نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيدًا بقدرتهم على اتخاذ القرار السليم نظرًا للتخطيط الراقي ومدى الاستفادة من استراتيجيات العلوم العسكرية المتطورة، ومثنيًا على المستوى المتميز والاحترافي لكافة هيئات القيادة بمختلف مراحل البيان، كما ناقش عدد من القادة المشاركين بالبيان في المهام والواجبات المكلفين بها.

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.