«نفيسة» حرمها كورونا من الحج والقرعة نصفتها للمرة الثانية: ربنا جبر بخاطري

«ألووو مبروك يا نفيسة كسبتي في قرعة الحج»، جملة من صديقة «نفيسة» لتهنئتها، قبل أن ترد عليها الأخيرة: «والنبي بجد، يعني هحج السنادي؟»، فأجابت الأولى: «أيوة والله أنا سامع اسمك بوداني دول»، ليأتي صوت الزغاريد والفرح من الجانب الآخر قائلة، «أحمدك وأشكر فضلك يا رب»، مكالمة هاتفية قصيرة جمعت بين نفيسة سيد علي إحدى الفائزات بقرعة الحج للموسم الحالي عام 1443هـ و2022م، وصديقتها هناء محمد التي أبلغتها بالخبر السعيد عبر جوالها.

المشهد السابق حدث بسبب عدم حضور «نفيسة» لمقر مديرية أمن القاهرة بالرحاب، من أجل متابعة نتيجة قرعة الحج، الأمر الذي بحثت عنه «الوطن» في حديثها عبر الهاتف لـ«نفيسة» التي فازت لتوها بالحج، «والله يا بني أنا مكنتش أعرف إن النتيجة النهاردة، اتفاجئت دلوقتي والفرحة مش سايعاني، لو عشت طول عمري أشكر ربنا مش كفاية».

قصة نفيسة مع الحج وكورونا: منعها الفيروس ونصفتها القرعة

حكاية «نفيسة» مع الحج كانت مختلفة بعض الشىء، فهي كانت من المقبولين في عام ما قبل كورونا لتكون من الحجاج، ولكن جاء الفيروس اللعين، وأغلق السفر إلى السعودية، وضاعت عليها فرصة حج بيت الله، قبل أن تأتي قرعة هذا العام وتنصفها من جديد، «أنا لما راحت مني آخر سنة قلت مليش نصيب وربنا مش كاتبهالي، وقدمت السنة دي حلاة روح كدة، لكن ربنا جبر بخاطري أنا وجوزي والحمد لله هنروح هناك وندعى لكل اللي لينا ولبلدنا».

على الرغم من عدم حضور صاحبة الـ63 عاما، إلى قاعة سحب القرعة، إلا أنها حضرت بصوتها وروحها وضحكاتها التي علت بعد أن عرفت النبأ السار، بل وحضرت أيضًا من خلال زغاريد صديقاتها اللاتي أطلقنها فرحًا بفوز صديقتهن: «فرحولي وفرحوني».

سعادة «نفيسة» ابنة منطقة المقطم، كانت مضاعفة في لحظة إعلان النتيجة، لمَ لا وقد فاز معها زوجها محمد أحمد هو الآخر بالحج، فأصبح شريك عمرها هو نفسه شريك رحلتها للحج لأول مرة في حياتها، «جوزي طالع معايا والفرحة بقت فرحتين والأسرة كلها سعيدة».