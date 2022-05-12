شركات السياحة: قرعة الحج الإلكترونية قضت على ظاهرة بيع وتداول التأشيرات

قال رجب الطيار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن ضوابط الحج السياحى لهذا العام، لم تشهد تغييرات كبيرة، عما كانت عليه عام 2019، قبل حدوث جائحة كورونا، التي حرمت المصريين من أداء الحج لعامين متتاليين، لافتا إلى أن استمرار نظام القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بأداء الحج هذا العام، سيمنع تداول وبيع التأشيرات، ويخلق منافسة شرسة بين شركات السياحة المنظمة للبرامج في تجويد الخدمات المقدمة للحاج.

مطالب باستثناء المحرم من شرط سابقة الحج

أضاف الطيار لـ«الوطن»، أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج المستوى الاقتصادى، كانت تأمل في تقليل السقف العددي لأسماء المتقدمين للحج والمسموح لكل شركة بتسجيله، في ظل التراجع المتوقع لأعداد المتقدمين للحج لهذا العام، بسبب بعض اشتراطات التقديم للحج، مثل: حظر تقدم من هم فوق 65 سنة، أو حرمان من أدى فريضة الحج قبل ذلك، علاوة عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا، متابعا: «نأمل أن يكون هناك استثناء من شرط سابقة الحج للمحرم المرافق لزوجته، أو لأحد السيدات المسموح شرعا أن يكون محرم لها».

المتقدمين لـ«الاقتصادى» أكثر من الـ«5 نجوم»

أشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن نسب الإقبال على التقدم لبرامج الحج المستوى الاقتصادى، ستكون أعلى من نظيرتها بالنسبة لحج الـ5 نجوم، مرجعا ذلك إلى ملائمة أسعار برامج الحج الاقتصادى لغالبية المتقدمين لأداء فريضة الحج، لافتا إلى أن أسعار برامج الحج الواردة في الضوابط ليست نهائية، وقد يطرأ عليها تغييرات بالزيادة، حال ارتفع سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، أو ارتفعت قيمة خدمات إعاشة الحجاح بمخيمات منى وعرفات.

عقد اتفاق بين الشركات والحجاج

أوضح الطيار، أن جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي، ستٌبرم عقودا بينها وبين الحجاج، مدون بها كل تفاصيل برنامج الحج، ضمانا لحقوق الحاج، مشيرا إلى انه من المتوقع أن تنطلق أولى رحلات الحج لهذا العام، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل، متابعا: «متوسط مدة برنامج الحج المستوى الاقتصادى تبلغ نحو 20 يوما، فيما يبلغ متوسط مدة برنامج الحج الـ5 نجوم 14 يوما».