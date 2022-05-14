افتتاح إجراءات سحب قرعة الحج بآيات من القرآن الكريم

افتتح الشيخ محمود بلال موسى، عضو نقابة القراء، بصوته إجراءات قرعة الحج في مديرية أمن القاهرة لموسم الحج لعام 1443هـ/2022م، وتلى الشيخ آيات من سورة الحج، في تلك المناسبة التي تتعلق بأداء فريضة الحج.

حج القرعة

واستمع الحضور لآيات الذكر الحكيم، في انتظار إجراءات حج القرعة لمعرفة المسافرين لأداء تلك الفريضة هذا العام، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1443هـ/2022م، حيث تقام فعاليات القرعة داخل مديرية أمن القاهرة بمنطقة الرحاب.

وتكون القرعة في محافظة القاهرة علنية بمعرفة مديرية الأمن باستخدام المنظومة الإلكترونية دون تدخل بشري، وستكون إعلان نتيجة قرعة الحج بالقاهرة، بعد قليل.

الرقم القومي

واستقبلت أقسام الشرطة على مدار الفترة الماضية طلبات المواطن المتقدمين للحج إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب، خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، على أن يتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة مقدم الطلب الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

طلبات الحج

وذكرت وزارة الداخلية، أنّه بعد انتهاء مدة تقديم طلبات التقدم لحج القرعة، والتي استمرت من يوم الأحد الموافق 24/4/2022م حتى يوم الجمعة الموافق 6/5/2022م، تقرر البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ/2022م، من خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 وحتى اليوم السبت الموافق 14/5/2022.

وانتهت الوزارة من إجراء قرعة الحج في عدد من المديريات خلال الأيام الماضية، ففي يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 أقيمت القرعة في مديريات أمن «أسوان - الوادي الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر».

كما أانتهت قرعة الحج يوم الأربعاء الموافق 11/5/2022 بمديريات أمن «الأقصر - أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء».

كما تقرر إجراء قرعة الحج يوم الخميس الموافق 12/5/2022 بمديريات أمن «قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء».

وتقرر الوزارة في آخر أيام قرعة الحج اليوم السبت الموافق 14/5/2022 إجراء القرعة بمديريات أمن «سوهاج - بني سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس - القاهرة».