«شرباش» يشهد مراسم إعلان نتيجة قرعة الحج العلنية في سوهاج

شهد اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم السبت، مراسم قرعة الحج العلنية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وإعلان نتيجة حج القرعة وزارة الداخلية 2022 سوهاج بمدرية أمن سوهاج.

بحضور كل من رئيس فرع الأمن العام، ومفتش وزارة الداخلية، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية، وعدد من المتقدمين للقرعة وأسرهم.

مراسم إعلان نتيجة حج القرعة وزارة الداخلية 2022 سوهاج

قال مدير أمن سوهاج، إنه بلغ عدد الفائزين 83 مواطن ومواطنة، و42 احتياطيا، لأداء فريضة الحج حال تعذر سفر أحد الفائزين الأساسي.

وفى الختام هنأ مدير الأمن الفائزين في نتيجة حج القرعة وزارة الداخلية 2022 سوهاج، متمنيا التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في هذا العام، مطالبين الحجاج الدعاء لمصر وأمنها متمنين للجميع الفائزين حجًا مبرورًا.

التقديم عبر الخدمة الصوتية والإنترنت

يذكر، بدأ التقديم لحج القرعة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، تم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة كل من «مقدم الطلب» الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية، بدء إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، الثلاثاء 10 مايو الجاري إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية حتى الجمعة.