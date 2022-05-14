رئيس «الإنجيلية» يهنئ الشيخ محمد بن زايد لاختياره رئيسا لدولة الإمارات

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد اختياره بالإجماع من المجلس الأعلى للاتحاد.

نص تهنئة أندريه زكي لرئيس الإمارات الجديد

وجاء في رقية التهنئة «خالص التهنئة لاختيار سموكم بالإجماع من المجلس الأعلى للاتحاد، والذي يعكس مكانتكم في قلوب الشعب الإماراتي، والتي أكدتها الإنجازات، كما أهنئ جميع آل نهيان الكرام، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق».

الإنجيلية تهنئ رئيس الإمارات الجديد

وأضاف رئيس الإنجيلية: «سمو الشيخ محمد آل نهيان أظهر للعالم قدرات بلاده على استيعاب الجميع، فهو شخصية قادرة على استكمال بناء مستقبل وحضارة الإمارات الجديدة».