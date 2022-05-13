رحلة تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد إلى مثواه الأخير «صور»

نشرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، صورا ترصد رحلة تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى مثواه الأخير اليوم، في مقبرة البطين في أبو ظبي، وسط مظاهر الحزن الشديد التي بدت واضحة على وجوه أسرة آل نهيان وكبار رجال دولة الإمارات.

صلاة الجنازة.. دعوات للفقيد جزاء ما قدم لوطنه وأمته

بدأت الصور برصد صلاة الجنازة عليه، حيث أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبو ظبي، وكان معه شيوخ عائلة آل نهيان، حيث توجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية الشيخ خليفة بن زايد، بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعمل والعطاء كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

أسرة آل نهيان تشيع فقيدها لمثواه الأخيرة بمقبرة البطين

وبعدها شارك حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبقية شيوخ الإمارات، في تشييع جثمان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، إلى مثواه الأخير في مقبرة البطين بأبو ظبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية للإمارات، مشاركة أعضاء أسرة آل نهيان في مواراة فقيدهم، رئيس الدولة، الثرى، كما أظهرت مدى التأثر والحزن الشديد الذي كان واضحا عليهم برحيله.

ويلفت النظر في الصور مدى التزام قادة الإمارات وأعضاء أسرة آلا نهيان بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حتى في موقف كهذا، حيث التزموا بارتداء الكمامات.

ومن المقرر أن يشهد قصر المشرف في أبو ظبي، غدا السبت، عزاء الشيخ خليفة بن زايد، حيث سيتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي، تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وكان العديد من كبار قادة ورؤساء وملوك العالم قد قدموا تعازيهم في وفاة الشيخ محمد بن زايد، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك السعودية الملك سلمان عبد العزيز، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.