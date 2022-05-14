ما هي شروط إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا؟

قال الدكتور إسلام عنان، استشاري علم الأوبئة، إن منظمة الصحة العالمية من المقرر أن تعيد تصنيف جائحة فيروس كورونا بعد الموجة السادسة من الفيروس، وتابع استشاري علم الأوبئة أن إعادة تصنيف جائحة فيروس كورونا له شروط وهو وصول معدلات التطعيم في العالم كله إلى أكثر من 50% ولكن لدينا مشكلة في أفريقيا لأن معدلات التطعيم أقل من 30%.

معدلات وفيات فيروس كورونا

وأضاف عنان أنه لا بد أيضا أن يكون معدلات الوفيات من فيروس كورونا أقل ما يمكن، وحتى الآن معدلات الوفيات داخل المستشفيات أعلى من الإنفلونزا الموسمية، لذلك منظمة الصحة العالمية لن تقوم بإعادة تصنيف جائحة فيروس كورونا إلا بتحقيق هذه الشروط حتى تحول جائحة فيروس كورونا إلى مرض متوطن.

وتابع استشاري علم الأوبئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «نعيش خلال هذه الفترة فيما يسمى بفترة التعايش مع الفيروس، وهذا الأمر ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية هو أمر متعلق بكل دولها وتقييمها لمخاطر الوضع الوبائي بداخلها وفي مصر نحاول قدر الإمكان الالتزام بالتدابير الوقائية لأنها العامل الأساسي لمواجهة الفيروس، واللقاحات لعبت دورا كبيرا في المرحلة التي وصلنا إليها الآن من إصابات قليلة وشدة الأعراض تحولت إلى أعراض خفيفة.

هل من الممكن ظهور متحورات جديدة؟

وعن إمكانية ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، أكد الدكتور إسلام عنان، أنه من الوارد جدًا ظهور متحورات جديدة لأن الفيروسات سمة أساسية فيها هي التحور، «والحمد لله التحورات اللي بتظهر في التوقيت الحالي هي تحورات بسيطة وأعراضها خفيفة والمتحور السائد للفيروس على مستوى العالم هو متحور أوميكرون وخطورته في سرعة انتشاره وليس حدة الإصابات».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في بيانها الأسبوعي اليوم، وقالت إن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي.