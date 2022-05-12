التهاب الكبد يهاجم 300 طفل في عدة دول.. و«الصحة العالمية»: ليس له علاقة بكورونا

قال الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، اليوم الخميس، إن الأيام الماضية شهدت حالة من الجدل، بعد إصابة 300 طفل بالتهاب في الكبد، في عدة دول حول العالم.

140 حالة مصابة في المملكة المتحدة

وأضاف «فايق» أن أكثر دولة في العالم تعاني من التهاب الكبد لدى الأطفال هي المملكة المتحدة، بواقع 140 حالة، لافتًا إلى أن هناك تكنهات من قبل مواقع «السوشيال ميديا» وبعض الصحف غير الدقيقة ربطت بين الالتهاب الكبدي الذي يصيب الأطفال وفيروس كورونا والتطعيم.

300 حالة تحت سن 10 سنوات

وأشار إلى أن هذا الحديث ثبت علميًا عدم صحته وأنه غير دقيق، وأجريت دراسة حول هذه المسألة، أكدت أن هناك بالفعل 300 حالة من التهاب الكبد من الأطفال حول العالم، وليس لها علاقة بفيروس كورونا أو بالتطعيم.

ولفت أن الدراسة لم تتوصل إلى سبب التهاب الكبد، كما تبين أن نسبة كبيرة من الأطفال المصابين بالتهاب الكبد أقل من 5 سنوات وهذه الفئة لم تحصل على التطعيم، وبالتالي لا يجوز ربط الحالات المصابة بتطعيم كورونا، ومعظم الـ300 حالة تحت سن 10 سنوات، وهناك حالة وفاة واحدة من بينهم.

سبب إصابات التهاب الكبد عند الأطفال

وأفاد بأن أعراض التهاب الكبد الذي يصيب الأطفال، هو القيء والإسهال وزيادة بياض العين، لافتًا إلى أن هناك بعض التوقعات أو التحليلات أنه ربما يكون هذا الالتهاب نتيجة لنوع جديد من الفيروسات يهاجم الغدة، لكن حتى الآن لا يوجد سبب منطقي أو واضح أو متفق عليه علميًا حول حالات التهاب الكبد عند الأطفال.