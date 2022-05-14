كورونا في مصر.. انخفاض غير مسبوق ومستشار الرئيس يعلق

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن آخر أخبار فيروس كورونا فى مصر، وقالت التقارير الرسمية التي صدرت عن وزارة الصحة والسكان منذ قليل، إن هناك انخفاضا غير مسبوق في أعداد الإصابات بالفيروس في مصر وكذلك معدلات الوفيات، حيث سجلت وزارة الصحة والسكان 3 حالات وفيات بمتوسط يومي، ويعتبر هذا المعدل غير مسبوق منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

انخفاض إصابات كورونا على مستوى العالم

وعلق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عن معدلات إصابات فيروس كورونا فى مصر، قائلا: «خلال هذه الفترة نلاحظ انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، جائحة فيروس كورونا انتهت ولكن الفيروس ما زال موجودا والتطعيم بالفيروس سيكون موسمي كالإنفلونزا الموسمية».

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن"»: «هناك موجات جديدة من المقرر الدخول بها وفقا للدراسات والأبحاث التي أجريت على الفيروس، ولكن لن تكون مثل الموجات السابقة، نتوقع أن تكون أقل حدة بكثير نظرا للانتشار والتوسع في عملية التطعيم بلقاحات كورونا على مستوى العالم».

وأشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، بدور الدولة المصرية في سعيها لتوفير لقاحات كورونا منذ اللحظة الأولى من دخول الجائحة مصر، وتأمين حصة مصر من اللقاحات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الوضع الوبائي للفيروس بشكل مباشر والحرص على سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول.

تخفيف الإجراءات الاحترازية

وعن قرار تخفيف الإجراءات الإحترازية، أشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن لجنة إدارة الأزمات التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، وتقوم بالاطلاع على تقارير الوضع الوبائي وتقييم المخاطر الوبائية، وهي التي تصدر القرارات، لافتا إلى أن معظم المواطنين بدأ يكون لديهم الوعي بالفيروس وطرق التعامل معه، والإجراءات الاحترازية مهمة للوقاية من الفيروس والمتحورات الخاصة به.