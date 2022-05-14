لمرضى ارتجاع المرئ.. «الصحة» تحذر من تناول المشروبات الغازية وهذه الأطعمة

قدمت وزارة الصحة والسكان، روشتة علاجية للمواطنين خاصة مرضى ارتجاع المرئ، بعدما استقبلت الوزارة مجموعة من التساؤلات والاستفسارات على الخط الساخن بالأطعمة، التي يجب أن يتجنبها مريض ارتجاع المرئ.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين؛ وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، مرضى ارتجاع المرئ، في تقرير رسمي، من تناول مجموعة من الأطعمة، على النحو التالي:

- المشروبات الغازية

- الطماطم

- الشوكولاته

- الكافيين

- الثوم

- النعناع

- الثوم

- البصل

- الحمضيات

- الطماطم

- الأطعمة الحارة

- الأطعمة الدسمة

- الأطعمة المقلية

تأثير الأطعمة يختلف من شخص إلى آخر

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه الأطعمة تختلف من شخص إلى آخر، من حيث التأثير، وعلى المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة، من خلال الخطوط الساخنة لها، أو استشارة الطبيب المختص لوصف الطريقة الغذائية الصحيحة لهم؛ للسير على نمط غذائي مناسب للحفاظ على صحتهم.

أعراض الإصابة بـ ارتجاع المرئ

كما حددت وزارة الصحة والسكان، أعراض الإصابة بارتجاع المرئ، على النحو التالي:

- صعوبة البلع.

- وجود آلام في الصدر.

- ارتداء الطعام ذات الحموضة العالية.

وطمأنت الوزارة، المواطنين بشأن تطوير الخطوط الساخنة لها وتزويد مقاعد الخط الساخن الأساسي لها لـ800؛ للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات والشكاوى.