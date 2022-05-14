«الصحة» تكشف عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر، بلغ نحو 2 مليون و893 ألف مواطن، مشددًا على ضرورة الحصول على الجرعة الثالثة؛ لمواجهة متحورات فيروس كورونا خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

حملة طرق الأبواب

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى عودة حملة «طرق الأبواب» للعمل مرة أخرى بعد توقفها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، إذ انطلقت بداية من الأسبوع الجاري في 9 محافظات على مستوى الجمهورية؛ من أجل زيادة التوسعات في عملية التطعيم لإعلان تحقيق مصر مناعة القطيع بتطعيم 70% من المواطنين بنهاية الشهر المقبل.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأضاف «عبدالغفار»، أن الجرعة التنشيطية تم توفيرها لجميع الفئات بداية من 12 عامًا فيما فوق، شرط أن يكون مضى على تطعيمهم بالجرعة الأولى والثانية 6 أشهر، و3 أشهر على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن؛ لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من الفيروس، لأنها ما زالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى الحصول على اللقاح من خلال حجز التطعيم من موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة مصر.