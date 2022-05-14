صندوق دعم أصحاب الهمم والتأمين الموحد على أجندة «الشيوخ» الأسبوع الجاري

يستعد مجلس الشيوخ إلى معاودة دور الانعقاد بعد عيد الفطر المبارك، ويستعد لمناقشة عدد من القوانين والتقارير المهمة والتي على رأسها استكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق دعم أصحاب الهمم، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

قانون التأمين الموحد

كما يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون التأمين الموحد الذي قدمته الحكومة، والذي يقدم العديد من المزايا التأمينية للمواطن، حيث يوفر تعويض للمطلقة من خلال وثيقة للتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، كما يوفر تأمينات المسؤوليات المهنية، ويوفر أيضاً التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية، ويوفر الحماية التأمينية لجميع المواطنين، تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين.

إنشاء وكالة أدوية الكوميسا

كما يناقش مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الاقتراحات البرلمانية المهمة، ومنها اقتراح برغبة يخص الشباب الأفريقي ودوره في تعزيز التنمية بين الدول الأفريقية، وهو المقدم من النائب عفت السادات، واقتراح آخر يتناول إنشاء وكالة أدوية الكوميسا وأيضا إنشاء الوكالة العربية للدواء، والذي قدمه النائب المقدم من النائب محيي محمد حافظ.

منصة مبادرات ذوي الهمم

ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته الأسبوع الجاري، عددا من التقارير المهمة، حيث يناقش 12 تقريرا وتشمل ثلاث تقارير للجنة حقوق الإنسان ولجنة التضامن الاجتماعي بشأن إصدار ملحق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتضمن التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة وما يناظرها من حقوق الإنسان وهو المقدم من النائب محمد مجدي فريد، واقتراح آخر مقدم من النائبة راجية الفقى بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كل المبادرات والخدمات المتاحة لذوي الهمم، بالإضافة إلى اقتراح من النائب محمود القط، بشأن عدم تفعيل إدارة مفتشي عمال أحداث حتى الآن.