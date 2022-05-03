فيلم هيفاء وهبي أشباح أوروبا خارج سباق أفلام عيد الفطر المبارك

تأكد بشكل رسمي خروج فيلم هيفاء وهبي أشباح أوروبا من سباق أفلام عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب الخلافات المستمرة بين بطلة العمل هيفاء وهبي ومنتجه محمد وزيري، الذي مازال حتى الآن محبوسا على ذمة عدة قضايا متبادلة بينه وبين هيفاء وهبي.

أشباح أوروبا من إخراج محمد الحماقي

فيلم هيفاء وهبي أشباح أوروبا كان قد تم تصويره عام 2019، وكان من المقرر أن يرى النور في ذلك الوقت، ولكن بسبب المشاكل التي تفاقمت بين هيفاء ووزيري، واتهام الأولى بسرقة الثاني لكافة مملتكاتها، رفضت الأولى عرض الفيلم، ومازال العمل حتى الآن لا يعرف له وقت للعرض.

فيلم هيفاء وهبي أشباح أوروبا عُرض في الخليج قبل مصر

فيلم هيفاء وهبي أشباح أوروبا كان قد تحدد له من قبل موعدين للعرض فى كل مرة يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

فيلم هيفاء وهبي أشباح أوروبا.. بطولة مصطفى خاطر وأحمد الفيشاوي

حصد فيلم هيفاء وهبي أشباح اوروبا ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور بعد طرحه في عدد من دول الخليج، وقال أحد المشاهدين عبر تدوينة على حسابه بـ «تويتر»، قائلا: «أشباح أوروبا فعلاً فيلم جميل جداً خفيف ولطيف، يعني أتخيل جمال التصوير لو كان تم عرضه قبل 3 سنوات، كيف راح تكون الأصداء حقيقة، شيء جبار ومازالت الصورة محافظة على الجودة العالية».

وبخلاف هيفاء وهبي يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم: أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، أروى جودة، مصطفى خاطر وعباس أبو الحسن ومن اخراج محمد الحماقي وكان قد عرض فى الخليج قبل مصر