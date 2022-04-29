نوال الزغبي ترد على رغبة عمرو مصطفى بالزواج منها: «بموت فيك وفي مراتك»

ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على التصريحات السابقة للملحن عمرو مصطفى، والذي كشف فيها عن رغبته في الزواج منها في حالة موافقة زوجته، والتي تسببت في جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تغريدة على حسابها بموقع «تويتر».

نوال الزغبي لعمرو مصطفى: بموت فيك وبمراتك

وكتبت نوال الزغبي، في تغريدتها، موجهة حديثها لعمرو مصطفى: «طب أنا بموت فيك وبمراتك الجميلة»، ليرد الملحن المصري على تغريدتها: «قلبي».

وقال الملحن عمرو مصطفى في أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه لو لم يكن متزوجا كان سيرغب في الزواج من نوال الزغبي، وبالرغم من أنه يحب زوجته كثيرا إذ تجمعهما علاقة على مدار 20 عاما، إلا أنه إذا سمحت له زوجته بالزواج سوف يتزوجها: «لو مراتي سمحتلي هتجوز نوال الزغبي، هي حبيبة قلبي».

عمرو مصطفى ونوال الزغبي تاريخ طويل من التعاون الفني

وقدم عمرو مصطفى مجموعة كبيرة من أشهر أعمالها الغنائية من بداية من ألبومها الغنائي «طول عمري» في عام 2001، إذ لحن لها 4 أغاني من إجمالي 8 أغاني في الألبوم من بينهم الأغنية الرئيسية التي حملت اسم الألبوم «طول عمري»، بالإضافة إلى أغاني «حبيته»، «كام ليلة»، و«على فين»، وتكرر التعاون في العام التالي في ألبوم «اللي تمنيته» إذ قدم لها الأغنية الرئيسية بالإضافة إلى أغنيتي «غيب عن عنيه» و«حبيبي أنا».

وتكرر التعاون بينهما في ألبوم «عينيك كدابين» عام 2004، في أغنيتي «بعينك» و«خد قلبي»، وفي ألبوم «ياما قالوا» عام 2006، لحن لها أغاني «روحي يا روحي»، كما لحن تجربتها الأبرز في غناء تترات المسلسلات بـ«الناس العزاز» من مسلسل «لأعلى سعر» في سباق الدراما الرمضانية عام 2017، وذلك بخلاف مجموعة واسعة من الأغاني الحديثة منها «لسة باجي على بالك».